„The Witcher“: Das erwartet Fans in Staffel zwei

Ein Wiedersehen mit Hexer Geralt von Riva, Barde Rittersporn, Pferd „Plötze“ & Co. gibt es ab dem 17. Dezember, wenn auf Netflix die zweite Staffel von „The Witcher“ startet. Die Wartezeit bis dahin verkürzt der Streaming-Dienst mit einem ersten offiziellen Trailer. Verkörpert wird Geralt in der Fantasy-Serie erneut von Hollywood-Größe Henry Cavill: Der 36-jährige Brite ist vor allem durch seine Rolle des „Superman“ in „Man of Steel“, „Batman v Superman: Dawn of Justice“ und „Justice League“ bekannt.