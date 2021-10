Pöltl gewinnt mit San Antonio bei NBA-Champion

Die San Antonio Spurs haben am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) ihren zweiten Saisonsieg gefeiert. Nach zuvor vier Niederlagen bezwangen sie dabei auswärts den amtierenden NBA-Champion Milwaukee Bucks. Jakob Pöltl steuerte zum 102:93 acht Punkte, sechs Rebounds und je einen Assist sowie Steal in 22:42 Minuten Einsatzzeit bei.