Österreich nach Sieg gegen Dänemark EM-Fünfter!

Österreichs Nationalteam im American Football ist EM-Fünfter! Im Spiel um Platz fünf gab es am Samstag in Kopenhagen gegen Dänemark einen 38:25-Sieg, das Kräfteverhältnis war aber nicht ganz so unterschiedlich wie das Ergebnis. Um den Titel spielt am Sonntag Schweden daheim gegen Italien, Platz drei machen sich Finnland und Frankreich untereinander aus.