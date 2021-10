Rottweiler unter sich

Der Rottweiler gilt in Fachkreisen als äußerst kinderliebender, anhänglicher und gehorsamer Gesell. Gleichzeitig wird sein Verhalten als „selbstsicher, nervenfest und unerschrocken“ klassifiziert und man sagt ihm nach, er reagiere mit hoher Aufmerksamkeit auf seine Umwelt. Vieles davon lässt sich, ohne groß darüber nachzudenken, eins zu eins auf den gebürtigen Rottweiler Joshua Kimmich anwenden, seines Zeichens Führungsspieler sowohl beim FC Bayern, als auch beim DFB-Team. Beim Neunten der aktuellen ATP-Weltrangliste, Dominic Thiem, spricht ebenfalls nichts dagegen, auch wenn dieser mit Rottweil nun so gar nichts am Hut hat, weil er das Licht der Welt passenderweise in Lichtenwörth im Industrieviertel erblickt hat.