Florianis trainierten heikle Szenarien aller Art

Menschen in Not helfen – das liegt sprichwörtlich in der DNA unserer Feuerwehrmänner- und Frauen. Damit im Ernstfall jeder Handgriff perfekt sitzt, ist regelmäßiges Training unerlässlich. In Pinkafeld übten die freiwilligen Helfer deshalb jetzt die verschiedensten Szenarien, die im Einsatz auftreten können.