Faris Rahoma musste „Dancing Stars“-Parkett räumen

Kultige Serien-Hits und ein spannender Tanzmarathon: Bei den „Dancing Stars“ gab es am Freitag wieder jede Menge Unterhaltung, tolle Performances und exzellente Jury-Bewertungen. Für einen Promi hat‘s am Ende aber dennoch nicht gereicht: Faris Rahoma musste in dieser Show das Parkett räumen. Für die restlichen fünf Paare stehen in der nächsten Woche gleich zwei Solo-Tänze an.