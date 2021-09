Faris Rahoma: Der fesche Ballkünstler

Man merkt schon, Sie sind ein Bewegungstalent.

Ich bewege mich einfach sehr gerne, aber bitte kommen Sie jetzt nicht auf das Thema Tanzen (lacht). Ich beweg mich total gern in Mannschaftssportarten, am Tennisplatz, aber ich habe einen richtigen Bammel vor „Dancing Stars“, weil ich nie in der Tanzschule war. Ich habe zwar im Alter von 7 bis 10 Jahren fünfmal die Woche Staatsopernballett getanzt, habe mich aber dann dagegen entschieden und mit Musical begonnen.