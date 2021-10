„Dancing Stars“-Aus für Ex-Torwart Otto Konrad

Durchwegs starke Leistungen der „Dancing Stars“ hat es in der vierten Show der beliebten ORF-Tanzshow am Freitagabend gegeben. Nicht gereicht für den Aufstieg in die nächste Runde hat es schlussendlich aber für Otto Konrad. Der ehemalige Torwart zeigte sich nach seinem Aus jedoch als fairer Verlierer. „Es war eine wunderschöne Reise, leider ein wenig zu kurz.“