„Dancing Stars“: Boris Bukowski ist ausgeschieden

„Das war sehr viel Ballett, obwohl das Contemporary (Zeitgenössischer Tanz, Anmk.) ist ... Sie können einfach alles tanzen. Wie ein Sonnenaufgang. Einfach unglaublich“, lobte Ballerina Sarkissova. Tanzschulbesitzer Ekker befand: „Es ist sehr schwer euch was mitzugeben, weil diese Staffel dauert noch fünf Wochen lang. Ihr habt in den ersten Shows beinahe perfekte Performances gebracht. Und diese Performance war auch tänzerisch perfekt.“ Er warnte, dass er sich Sorgen mache, weil noch fünf Wochen kommen. Er empfahl: „Du musst mal Fehler machen.“ Tänzerin Santner war ebenfalls zufrieden: „Von mir aus könnt ihr genau so weitermachen. Das ist, was euch auszeichnet, dass ihr Woche für Woche gutes Tanzen zeigt.“ Die Juroren spendierten 28 Punkte.