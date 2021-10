Dornbirn-Girls empfangen direkten Verfolger

Unterstützung einer „Verrückten“

Damit die Dornbirnerinnen nicht weiter an „Boden“ auf die Tabellenspitze verlieren, sorgt auch die schwangere Ex-Kapitänin Veronika de Oliveira regelmäßig für zusätzliche Motivation und Unterstützung im Team. „Sie ist eine Volleyball-Verrückte und möchte, am liebsten so schnell wie möglich wieder spielen“, verrät Zell. Dass es ein Comeback gibt, steht außer Frage: „Sie würde am liebsten in zwei Monaten wieder spielen“, doch wahrscheinlich wird es noch etwas länger dauern, bis die werdende (hochschwangere) Mutter zurückkommt.