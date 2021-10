Bürgermeisterin will um Postfiliale kämpfen

Während die politischen Vorzeichen in der Wienerwald-Gemeinde also auf Sturm stehen, reagieren die Verantwortlichen bei der Post aber offenbar völlig unbeeindruckt: „Die Filiale bilanzierte in den vergangenen drei Jahren negativ. Eigentlich könnten wir den Standort nach Überprüfung durch die Regulierungsbehörde ersatzlos streichen, aber wir wollen mit einem Postpartner weiterarbeiten“, erklärt ein Sprecher gegenüber der „Krone“.