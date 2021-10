Temperaturen „fliehen“ vor dem Föhn weit hinauf

„Stürmisch und warm!“ So beschreibt Meteorologe Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet die nächsten Tage. Am Freitag zieht der Föhn ins Land, es bleibt – abgesehen von harmlosen Schleierwolken – sonnig. Am Samstag zeigt sich die Sonne bei Föhn bis in den Nachmittag – da wird es von Westen her bewölkt, bleibt aber trocken.