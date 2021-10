Erinnerungen an „den Alten“

Am Nationalfeiertag hat mich Alexander Van der Bellen an unseren verstorbenen Herausgeber Hans Dichand erinnert. Die Klimakrise schilderte der Bundespräsident in seiner Ansprache als wichtigste Herausforderung unserer Zeit. „Manche würden vielleicht sagen, der Alte soll Ruhe geben“, schmunzelte das Staatsoberhaupt, „aber diese Freude kann ich ihnen nicht machen.“