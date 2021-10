Jugendbande unterwegs: „Bürgerwehr“ marschiert auf

Acht Jugendliche umzingelten in Seekirchen seinen minderjährigen Sohn, raubten ihn aus. Die Polizei hat die Serien-Täter längst ausfindig gemacht, doch Markus B. ist das zu wenig. Er gründete mit anderen Flachgauern prompt eine „Bürgerwehr“ – und will die Bande damit von weiteren Straftaten in der Stadt abhalten.