Fünf Überfälle, aber der Täter bleibt straffrei

In Österreich können Kriminelle erst ab dem Alter von 14 Jahren bestraft werden - so steht es im Strafgesetzbuch. Wusste dies der erst 13-jährige mutmaßliche Serien-Räuber? An insgesamt fünf Überfällen war der pubertierende und noch strafunmündige Russe beteiligt - die Exekutive bezeichnet ihn als „Haupttäter“ einer Bande von insgesamt sieben kriminellen Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren, die aus Afghanistan, Serbien und Österreich stammen.