Linhart in Katar: Drehscheibe der Mittelostpolitik

„Golf-Region ist im Wandel“

Linhart: „Die Golf-Region ist im Wandel. Die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umwälzungen in dieser Region sind enorm. Es ist in unserem Eigeninteresse, diese Dynamik zu begleiten und positiv zu beeinflussen. Gleichzeitig verlaufen durch die Region Bruchlinien. Als Österreicher wollen wir dazu beitragen, dass Spannungen abgebaut und das gegenseitige Vertrauen gestärkt wird. Uns hier in Europa betrifft die Entwicklung der Golf-Region sehr direkt. Die Ausläufer eines politischen Wirbelsturms in dieser Region sind in Österreich direkt spürbar.“