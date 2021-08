WM-Gastgeber Katar flog Taliban-Chef in die Heimat

Vor allem in Deutschland sorgt der Umstand, dass Katar zu einer Zeit, in der viele Staaten Evakuierungsflüge aus Afghanistan durchführen, einen Taliban-Oberen INS Krisen-Land einfliegen lässt, für Unmut, Empörung und Wut. Mit Mullah Abdul Ghani Baradar wurde der politische Führer der Mittelalter-Islamisten aus dem Exil in die Heimat gebracht. In einem Flugzeug der katarischen Luftwaffe.