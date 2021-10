Britney Spears: So pompös soll die Hochzeit werden

Zweimal war Britney Spears bereits verheiratet, mit Sam Asghari soll es nun für immer sein. Und deshalb will sich die Sängerin bei der Hochzeit all ihre Träume verwirklichen - koste es, was es wolle, wie ein Insider jetzt gegenüber „HollywoodLife“ ausplauderte. „Britney will eine traditionelle, romantische Hochzeit. Sie möchte Teile ihrer Familie und ihre besten Freunde dabei haben und kümmert sich nicht um die Kosten, weil sie von dieser Art Hochzeit schon ihr ganzes Leben lang geträumt hat.“