Emma Watson steht jetzt auch hinter der Kamera

Emma Watson erwägt offenbar den Dreh eigener Filme. „Hinter der Kamera zu stehen und zu lernen, wie es funktioniert, ist das Ermächtigendste, was ich im Lockdown gelernt habe“, schrieb die Britin, die ihre Karriere als Hermine Granger in den „Harry Potter“-Filmen startete, in der Nacht zum Mittwoch auf Instagram.