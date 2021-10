FFP2-Maskenpflicht wird in OÖ ausgeweitet

Angesichts der weiterhin steigenden Corona-Zahlen in Oberösterreich hat am Montagabend die Landespolitik gemeinsam mit Experten des Landeskrisenstabs und darüber hinaus über zusätzliche Schutzmaßnahmen für Oberösterreich beraten. Oberstes Ziel ist die Verhinderung von Lockdowns und Schließungen von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Ab Freitag, dem 29. Oktober, gilt daher für alle Kundinnen und Kunden in allen Geschäften, Einkaufszentren und Kultureinrichtungen, wie Museen und Bibliotheken, eine FFP2-Maskenpflicht. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird per 1. November die 3G-Regel nach Bundesvorgabe in Kraft treten.