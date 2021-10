Mehr als 4000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

89 Patienten mussten in den vergangenen 24 Stunden neu in Spitälern aufgenommen werden, insgesamt müssen damit bereits 1257 Menschen aufgrund einer Coronavirus-Infektion in Spitälern behandelt werden. 250 Patienten benötigen mittlerweile intensivmedizinische Betreuung - um sechs mehr als am Vortag.