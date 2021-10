Die Rückkehr der FFP2-Maske in Salzburg

In Salzburgs Museen und Bibliotheken gilt die Maskenpflicht ab Montag ebenso. In der Bibliothek der Stadt Salzburg ist sie sowieso nie verschwunden gewesen. Die Stadt hat in ihren Amtsgebäuden und der Bücherei in Lehen das Tragen von FFP2-Masken in den vergangenen Monaten weiter beibehalten.