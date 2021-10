Nach ihrem „Ja“ am Altar kommt Simona nach Linz

Bereits French Open und Wimbledon gewonnen

Die Gewinnerin der French Oper 2018 und von Wimbledon 2019 heiratete Mitte September Unternehmer und Millionär Toni Iuruc. Kinder sind noch nicht in Planung. „Ich möchte noch zwei, drei Jahre spielen, will nochmal in die Top-10. Mal sehen, wie ich mit den Verletzungen umgehe“, so die aktuelle Nr. 18 der Welt, die wegen einer Wadenverletzung heuer French Open, Wimbledon und Olympia verpasste und sich nach sechs Jahren von Coach Darren Cahill trennte.