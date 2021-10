Große Welle der Solidarität nach tödlichem Unfall

Der Schock im Leiblachtal saß tief, als am 25. August die Nachricht die Runde machte, dass der ehemalige Lochauer Nachwuchstrainer Martin Malin und ein Kollege in Deutschland tödlich verunglückt waren. Mittlerweile ist eine großartige Welle der Hilfsbereitschaft für die Witwe und die Kinder von Malin in Gang gekommen.