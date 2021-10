EMA prüft Zulassung von erster Corona-Pille

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA prüft erstmals die Zulassung eines Coronavirus-Medikaments in Tablettenform. Das Präparat des US-Pharmaunternehmens Merck & Co. (in Österreich unter dem Namen MSD bekannt) zeigte in Vorstudien äußerst vielversprechende Ergebnisse. Die entwickelte Tablette senkt laut Angaben des Konzerns das Risiko, an der Erkrankung zu sterben oder in einem Krankenhaus aufgenommen werden zu müssen, um 50 Prozent.