Diese Corona-Regeln gelten bei Olympia 2022

Genaue Richtlinien für Quarantänehotels

Nach den Diskussionen um die Quarantänehotels für positiv getestete Sportler bei den Sommerspielen in Tokio sind in den am Montag veröffentlichten Playbooks auch konkrete Bedingungen für diese Einrichtungen in Peking genannt. Demnach gibt es drei Mahlzeiten pro Tag, freies Wlan und Zugangsmöglichkeiten für das Team der Betroffenen. Das Personal in den Quarantänehotels werde Englisch sprechen, psychologische Unterstützung stehe bereit. Das Verlassen der Einrichtung während der Quarantäne sei nicht möglich. Bei Olympia in Tokio hatten mehrere Athleten die Umstände ihrer Isolation beklagt und damit für Kritik an den Organisatoren gesorgt.