Lake Trash Heroes machen gemeinsam sauber

Die Lake Trash Heroes organisierten zusammen mit den ehrenamtlichen Naturschutzorganen, einigen Gemeindevertretern und Kindern im Rahmen des Freiwilligentages des Projektes PaNaNet ihr 13. Clean-up im Bezirk Neusiedl am See. Dieses Mal waren fast 20 engagierte Personen in Podersdorf am See unterwegs.