Steirer rüsten sich für 3G-Regel am Arbeitsplatz

In sieben Tagen ist es soweit: Ab 1. November gilt in Österreich eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz, das heißt, Arbeitnehmer müssen geimpft, genesen oder frisch getestet sein. Die konkrete Verordnung fehlt zwar noch immer, in der Steiermark rüstet man sich dennoch für die neue Ära. Die „Krone“ hat bei Interessensvertretern, Unternehmen und der Landesverwaltung nachgefragt.