3G am Arbeitsplatz: AK-Chef befürchtet „Chaos“

„Die 3G-Regel am Arbeitsplatz wäre die gelindeste Form, um eine breit akzeptierte Klarheit am Arbeitsplatz zu schaffen, wenn aber 3G, dann nur unter bestimmten Bedingungen: Die Corona-Tests müssen gratis bleiben, ebenso braucht es wohnortnahe Testmöglichkeiten und die Gültigkeit der PCR-Tests muss zumindest auf fünf Tage verlängert werden“, betonte Zangerl bereits am Dienstag, nachdem das Land Tirol einen Schulterschluss mit den Sozialpartnern und dem Tiroler Gemeindeverband in Sachen „3G am Arbeitsplatz“ bekannt gegeben hatte.