Elke Kahr: „Vertrete überhaupt keine Ideologie“

Was wird sich unter Elke Kahr in Graz ändern?

Mir ist wichtig, dass jeder in Graz aufrecht gehen kann. Man muss jedem, der hier lebt, mit Freundlichkeit begegnen und ihm eine Chance geben. Das heißt aber nicht, dass man einem „Tuscher“ nicht sagen darf, dass er ein „Tuscher“ ist. Es gibt auch Regeln, an die man sich halten muss.