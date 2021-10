Supermarkt-Drama: 12 Jahre später starb Komplize

Konkret nimmt das Einbruchsdrama um 2.28 Uhr seinen Lauf, da Sensoren des Supermarktes in der Kremser Polizeizentrale stillen Alarm auslösen. Als die Uniformierten, ein Mann und eine Frau, eintreffen, ist alles ruhig. Doch der Schein trügt. Denn über die Hintertüre sind zwei Einbrecher in den Markt eingedrungen. Die beiden Streifenpolizisten durchkämmen das Areal. Plötzlich lösen sich aus einer Nische zwei Schatten. „Sie waren maskiert und gingen auf uns los“, so die Beamten später.