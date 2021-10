Positive Fälle nach Meisterschaftsspiel

Da gleich mehrere Personen nach dem Besuch des Meisterschaftsspiels sowie des „VIP-Essens“ am Sportplatz in Wulkaprodersdorf positiv auf Corona getestet wurden, ergeht von den Gesundheitsbehörden ein dringender Testaufruf sich ebenfalls testen zu lassen. „Alle Personen, die ebenfalls am 15. sowie 16. Oktober vor Ort waren, sollten umgehend das PCR-Testangebot in den Apotheken wahrnehmen“, heißt es.