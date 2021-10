Krankenschwestern-Aufstand gegen Corona-Regeln

Die Infos kamen erst am Freitag, 15. Oktober, die weitaus strengeren Regeln traten am Montag, 18. Oktober, in Kraft. Der Inhalt: Nicht geimpftes Spitals- und Pflegeheimpersonal, das bereits länger als 180 Tage genesen ist, kann sich den Antikörpertest in die Haare schmieren. Denn egal, wie viele Antikörper man noch hat – ab dieser Woche muss man regelmäßig testen gehen.