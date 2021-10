Polen stürzt die EU in Existenzkrise

In seinem Dauerstreit mit Brüssel über den Rechtsstaatsabbau verbittet sich Polen „Einmischung“, spricht von „Erpressung“ und behauptet, selbst entscheiden zu können, wie viele Rechte es an die EU abgibt. Diese sind aber in dem gemeinsamen EU-Recht verankert, das Polen mit dem Beitritt akzeptiert hat.