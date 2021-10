EU verweigert Polen Milliarden € an Corona-Hilfen

Die EU hat Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit Polens - daher werden Milliarden Euro an Coronahilfen nicht ausbezahlt. Am Donnerstag sollte das polnische Verfassungsgericht entscheiden, ob nationales Recht Vorrang vor EU-Recht habe. Das Urteil der Institution: „Der Versuch des Europäischen Gerichtshofs, sich in das polnische Justizwesen einzumischen, verstößt gegen (...) die Regel des Vorrangs der Verfassung und gegen die Regel, dass die Souveränität im Prozess der europäischen Integration bewahrt bleibt“, so die Richter.