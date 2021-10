Der letzte Sieg liegt schon 13 Jahre zurück

Stefan Haudum, der vom LASK zu Altach wechselte, verbindet mit seinem jetzigen Klub ein besonderes Erlebnis. Er feierte im März 2019 in Altach seine Premiere in der Anfangsformation des LASK, die Linzer gewannen in der Cashpoint-Arena 2:1. „Die Altach-Serie gegen den LASK war in Linz nie ein Thema. Wir haben als Spieler nicht gewusst, dass die Altacher schon so lange nicht gegen uns gewonnen haben.“