Rapid: Für letzte Chance bis an die Grenzen gehen

So geht Mentalität

Anders als beim peinlichen 1:1 in Klagenfurt. Zeitgleich verwandelte Dinamo gegen Rijeka ein 0:3 in ein 3:3 – so geht Mentalität. So eliminierten die Kroaten ja auch letzte Saison Tottenham nach einem 0:2 in London mit 3:0 daheim. Triplepack-Torschütze Orsic ist heute verletzt fraglich, Kapitän Ademi fällt fix aus. Das ändert für die Buchmacher und Kühbauer aber nichts an der Favoritenrolle: „Es ist kein Nachteil, dass wir Außenseiter sind. Wir müssen ja nicht so auftreten.“