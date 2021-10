Rapid-Krise: Ohne Feuer wird es bald brennen

Trügerischer Rückstand

Noch kann man den schlechtesten Liga-Start aller Zeiten (zwölf von 33 Punkten) reparieren. Aber der Hinweis, dass eh nur drei Punkte auf Platz drei fehlen, ist trügerisch, nicht förderlich. Bei Rapid scheint man den Ernst der Lage noch immer nicht erkannt zu haben. Aber wenn Kühbauer und Co. jetzt nicht das Feuer entfachen, wird es bald brennen. Am Donnerstag gegen Dinamo Zagreb wird sich wohl mehr die Qualitäts- als die Mentalitätsfrage stellen. Der Liga-Sonntag in Hartberg wird wichtiger.