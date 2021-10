Herbstferien: Corona-Regeln für Urlaube

Mindestabstand in Cafés, 3G für Kino & Co.

Bei unseren Nachbarn in Italien gilt schon jetzt, was für uns im November kommt: die 3-G-Regel am Arbeitsplatz. Auch in Kinos, Museen, Sportstätten, Discos und Restaurants wird der 3-G-Nachweis kontrolliert. Kann der Mindestabstand zu anderen Personen nicht eingehalten werden, gilt Maskenpflicht - auch im Freien! Auf den verpflichtenden Mund-Nasenschutz setzt auch Slowenien, die Kroaten verzichten.