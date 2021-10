Wien: Kirchen-Randalierer (23) wütet in Gotteshaus

2014: Ein 37-jähriger Ghanaer wütete in sechs Wiener Gotteshäusern von Februar bis April. Er zerstörte Statuen und Reliquien im Wert von 150.000 Euro - und trieb auch im Stephansdom sein Unwesen. Er meinte, Gott habe ihm den Auftrag erteilt.

Oktober 2020: Dutzende Jugendliche stürmten in die Antonskirche in Favoriten, traten gegen Bänke und Beichtstühle. Ein religiös oder politisch motiviertes Motiv wurde ausgeschlossen. November 2020: „Christen in die Hölle“, sprühten Unbekannte in Großbuchstaben mit weißer Sprühfarbe auf das Tor der St.-Andreas-Kirche in Wien-Hütteldorf.