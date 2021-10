Blackout: So kommen Sie im Ernstfall zu Ihrem Kind

Keine Essensvorräte gebunkert

Für Notstrom ist laut dem Experten an den Standorten vorgesorgt und auch das Wasser wird weiter fließen. Aber: Essen für mehrere Tage steht an den Schulen nicht bereit: „In diesem Fall würde aber das Krisenmanagement der Stadt Wien die Belieferung garantieren“, sagt Langmeier. Das käme auch zum Einsatz, wenn es erforderlich wird, in der Schule zu übernachten. „In Wien gibt es den Vorteil der kurzen Wege, insbesondere die Volksschüler wohnen in der Regel nahe der Schule, Standorte am Land stehen hier vor weit größeren Herausforderungen.“