Blackout: Die Rettung hält nur 48 Stunden durch

SMS-Warnsystem bei Naturkatastrophen

Apropos Weltuntergang: Fixiert wurde Mitte dieser Woche dafür eine Novelle des Telekommunikationsgesetzes, die den Weg für ein neues SMS-Warnsystem ebnet. Im Falle einer drohenden Katastrophe - von Überflutungen, über Unwetter bis hin zu Flächenbränden - wird an jedes aktive Handy innerhalb eines bestimmten Gebietes eine Textnachricht verschickt. Das System, das in anderen Ländern längst im Einsatz ist, soll als eine Ergänzung zu den 8200 Alarmsirenen in ganz Österreich dienen. Wer nicht so lange warten möchte, kann sich auch zwei spezielle Applikationen auf sein Smartphone herunterladen, die schon jetzt über aufziehende Katastrophen informieren: die Team-Österreich- und KATWARN-App.