Steirische Skigebiete rüsten sich für 3G-Kontrolle

Neuer Test, wenn Karte auf „rot“ schaltet

Was ist mit Mehrtages- oder Saisonkarten? Sie sind nur so lange digital freigeschaltet, solange man z.B. als genesen gilt oder so lange das Testzertifikat gültig ist. Danach muss man einen neuen 3G-Nachweis bringen. In den Skigebieten selbst wird es wohl keine eigenen Teststraßen geben, angedacht sind auch hier Lösungen mit Kameras wie etwa bei den PCR-Gurgeltests in Wien und bald auch in der Steiermark. Kleine Skigebiete, die vor allem Tagesgäste begrüßen, können auch nur an der Kasse kontrollieren und müssen nicht in neue Software investieren, betont Girardoni.