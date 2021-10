Steiermark startet mit PCR-Gurgeltests für Zuhause

In Wien läuft seit Monaten das Programm „Alles gurgelt“, am November werden auch in der Steiermark PCR-Gurgeltests für das eigene Wohnzimmer angeboten. Acht kostenlose Tests gibt es pro Monat und Bewohner, die Abwicklung läuft über die Apotheken und die Supermarktkette Spar. Das Land Steiermark nimmt alleine für die zwei Monate bis Jahresende 17 Millionen Euro in die Hand.