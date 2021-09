3G-Regel für Skifahrer: „Ist für uns machbar“

Und tatsächlich: Nur einen Tag vor dem Treffen der steirischen Seilbahnbetreiber in Mariazell präsentierte die Regierung am Montag die neuen Spielregeln. Dass die vor Kurzem wieder eingeführte FFP2-Maskenpflicht in Gondeln und geschlossenen Sesselliften bleibt, schreckt dabei niemanden. Girardoni: „Wir haben vergangenes Jahr bewiesen, dass wir das kontrollieren können. Es gab keinen Cluster.“