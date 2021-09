EuroSkills: Steirer jubeln über fünf Goldene

Freudentränen, Erleichterung, Jubelschreie - die Emotionen der Feldbacherin Christina Strauß und der Grazerin Laura Tschiltsch sowie ihren Freunden sind ansteckend. Die beiden Steirerinnen holten sich bei dem Megaevent in Graz nicht nur die Goldmedaille in der Kategorie „Mode Technologie“, sondern erhielten auch den Titel „Best of Nations“ - als Österreicher mit den meisten Punkten. „Ich habe schon lange nicht mehr so eine Freude an etwas gehabt. Das ganze Event war unglaublich - der Sieg ist jetzt noch das I-Tüpferl.“