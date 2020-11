Steirischer Tourismus stellt sich komplett neu auf

Die Steiermark noch stärker positionieren

Von aktuell 96 Tourismusverbänden blieben so nur elf übrig. „Wir haben bei der Analyse gesehen, dass wir in der Steiermark einfach eine sehr inhomogene Struktur haben, was auch das Arbeiten deutlich erschwert. Mit den elf Erlebnisregionen hoffen wir, die Steiermark und ihre Regionen noch stärker am internationalen Markt positionieren zu können.“ Gemeinsam mit dem Strategieberatungsunternehmen CONOS wurde versucht „als Gast“ auf die Steiermark zu blicken. Prinzipien für die neuen Grenzen waren neben der geographischen Lage eine Mindestanzahl an Nächtigungen (rund 200.000) und ein Mindestbudget von rund einer Million Euro.