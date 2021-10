Wien-Schwechat: Rückkehr der Fluggäste 2022?

In Summe hat der Flughafen Wien durch Corona (seit März 2020) eine Milliarde Euro an Umsatz verloren. Nach 75 Millionen Euro Verlust im Vorjahr wird man heuer eine „schwarze Null“ schaffen. Die Investitionen wurden von über 200 auf 60 Millionen Euro reduziert. Die Kurzarbeit bringt rund 70 Mio. € vom Staat. Wahrscheinlich muss sie über den 31. 12. verlängert werden. In Zukunft werde der Flugverkehr aber wieder wachsen. Ofner: „80 Prozent der derzeit lebenden Menschen sind noch nie geflogen.“