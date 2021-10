„Impf-Pendler“ zahlen daheim 25 € für Eintrag

„Ich wurde an der Arbeitsstelle in Bayern geimpft, habe dies in Österreich eintragen lassen. Die Ärztin hat 25 Euro verlangt“, ärgert sich eine Innviertlerin am „Krone“-Telefon. Grund: dies ist eine Privatleistung der Ärzte und dafür ist zu bezahlen. Auch der Krisenstab des Landes weiß um das Problem. Wieviele „Impf-Pendler“ nicht im heimischen System erfasst sind, könne aber nicht abgeschätzt werden. Fakt ist, dass rund 6600 Oberösterreicher zur Arbeit ins Ausland fahren, ein Großteil davon aus dem Innviertel nach Bayern.