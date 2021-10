Kelly Osbourne zum siebenten Mal auf Entzug

Der britischen Musikerin geht es offenbar wieder schlechter. Wie „Radar Online“ berichtet, hält sich die 36-Jährige derzeit in einer Anstalt in Austin im US-Bundesstaat Texas auf, um ihre Sucht in den Griff zu kriegen. Der Grund für ihren Rückfall sei der Wirbel um ihre Mutter Sharon Osbourne, die ihre Talkshow verlassen musste, sowie der angeschlagene Gesundheitszustand ihres Vaters Ozzy Osbourne.